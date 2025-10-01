Serie B, serata dal segno X: 4 pareggi su 4: non decolla la Samp, frena il Modena
01/10/2025 | 22:42:00
Concluse le 4 partite serali in Serie B. Una serata all’insegna del segno X. Sono 4 i pareggi su 4 partite. Non decolla la Samp, 0-0 con il Catanzaro (6 pareggi su 6). Frena il Modena, a Carrara 0-0, canarini primi a 14 con il Frosinone. Empoli-Monza 1-1, così come Pescara-Sudtirol.
Questi i risultati:
Carrarese-Modena 0-0
Pescara-Sudtirol 1-1
Sampdoria-Catanzaro 0-0
Empoli-Monza 1-1
Foto: logo Serie B