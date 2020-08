Serie B, semifinale di andata: il Pordenone sbanca lo Stirpe, 1-0 al Frosinone

Si chiude con la vittoria del Pordenone in trasferta sul campo del Frosinone allo stadio “Benito Stirpe” la seconda semifinale d’andata in vista dei playoff di Serie B. I ramarri passano in vantaggio nel finale della ripresa con il gol di Tremolada all’82’ con un gran tiro dalla lunga distanza dopo una gara serratissima. Al 94′ la beffa per i padroni di casa che si vedono annullare il gol del pareggio dal Var per fuorigioco di Ariaudo.

SEMIFINALE DI RITORNO, IL PROGRAMMA:

11 agosto ore 21:00 – Spezia-Chievo

12 agosto ore 21:00 – Pordenone-Frosinone

Foto: logo Pordenone