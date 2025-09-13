Serie B, Sampdoria a picco: il Cesena vince a Marassi 2-1. Blucerchiati a zero, Cesena in vetta

13/09/2025 | 21:53:09

Concluso il posticipo del sabato in Serie B. A Marassi, terza sconfitta di fila per la Sampdoria che perde in casa 2-1 contro il Cesena. I romagnoli la sbloccano con Castagnetti al 37′. Il raddoppio è di Zaro al 53′. Al 92′ riapre la gara Ioannou per i blucerchiati ma è troppo tardi. Per la Sampdoria, ultimo posto in classifica, unica squadra a zero punti. Il Cesena vola in vetta a 7 punti, insieme a Frosinone e Modena.

Foto: logo Serie B