Serie B, Samp a picco. Storico successo della Virtus Entella per 3-1
17/10/2025 | 22:25:03
La Virtus Entella scrive una pagina di storia del club, prendendosi il derby contro la Sampdoria che crolla sempre più a picco. Primo derby e primo successo per la compagine di Chiavari. Vincono 3-1 i padroni di casa. Nel primo tempo, nel giro di 5 minuti, la Virtus Entella indirizza il match. Debenedetti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa gira alle spalle di un immobile Ghidotti. Pochi minuti dopo un intervento del portiere blucerchiato su Di Mario viene punita dal calcio di rigore: dagli undici metri Franzoni segna.
Nella ripresa, reazione Samp all’80’. Il solito Coda con un grande gol riapre la gara, ma non basta. Perché dopo due minuti arriva il 3-1. È Tiritello a trovare il 3-1 finale. Un successo che proietta la Virtus Entella a 9 punti, la Sampdoria resta a 5.
Foto: logo Serie B