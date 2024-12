Finisce con un opaco 0-0 l’anticipo del venerdì in Serie B. All’Arechi, Salernitana e Brescia non si superano. Gara con pochi squilli, tanto equilibrio e un punto per parte che non serve a nessuno. In classifica, la Salernitana resta a 18 punti in zona playout. Poco sopra il Brescia, che sale a 21.

Foto: logo Serie B