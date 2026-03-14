Serie B: risorge il Bari, ok Catanzaro. Pari tra Cesena -Frosinone, Juve Stabia-Carrarese ed Empoli-Mantova

14/03/2026 | 17:11:26

Concluse le gare delle 15 in Serie B.

Risorge il Bari, un fondamentale 4-1 alla Reggiana nello scontro diretto. Ok Catanzaro che vince a Padova e suggella il quinto posto. Pari tra Cesena e Frosinone. Juve Stabia-Carrarese ed Empoli-Mantova. In classifica, il Frosinone perde una chance per mettere pressione al Monza, salendo a -1 dai brianzoli. La Reggiana resta penultima, balzo del Bari che sale a 31 e si porta in zona playout. Il Catanzaro blinda il quinto posto.

Questi i risultati:

Bari-Reggiana 4-1 10′ Artioli (B), 15′ e 48′ Rao (B), 57′ Moncini (B), 89′ Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2 40′ Corrado (F), 59′ e 79′ Corazza (C), 72′ Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2 22′ Bragantini (M), 37′ Cella (M), 50′ Shpendi (E), 85′ Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1 33′ Mosti (J), 77′ Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3 17′ Alesi (C), 51′ e 90’+4 Iemmello (C), 90’+2 Di Maggio (P)

Foto: logo Serie B