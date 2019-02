Serie B: a rischio l’omologazione del risultato di Spezia-Livorno. Il comunicato

La partita tra Spezia e Livorno vinta ieri dai liguri per 3-0 potrebbe non essere finita al triplice fischio dell’arbitro. Lo si evince dal dispositivo del Giudice Sportivo di Serie B, Emilio Battaglia: “Il giudice sportivo ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato”. Intanto il Livorno è stato anche multato di 20mila euro per il comportamento dei suoi tifosi: “per avere suoi sostenitori, al momento dell’ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell’impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell’Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.