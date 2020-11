La Lega di Serie B ha comunicato il rinvio a data da destinarsi di Vicenza-Chievo Verona con una nota, la gara era inizialmente programmata per sabato 21 novembre, ma non si giocherà in questo fine settimana a seguito della richiesta del club biancorosso per le numerose indisponibilità a causa del Covid-19.

Foto: Logo Serie B