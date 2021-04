Serie B, rinviata Pescara-Virtus Entella al 27 aprile

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B dispone il rinvio della gara Pescara-Virtus Entella, valida per la 15esima giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/21, prevista per sabato 17 aprile p.v., e la contestuale riprogrammazione a martedì 27 aprile 2021. L’orario verrà reso noto in separata e successiva comunicazione”. Con questo comunicato la Lega ha deciso di spostare il match previsto inizialmente domani a martedì 27 aprile, quando il Pescara avrà finito la quarantena da appena un giorno. Segno inequivocabile che la Lega B stia cercando di non arrivare allo slittamento del campionato.