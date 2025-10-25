Serie B, rinviata Juve Stabia-Bari

25/10/2025 | 19:11:31

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha annunciato il rinvio dell’incontro Juve Stabia–Bari.

Questo il comunicato:

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha disposto oggi il rinvio della gara Juve Stabia-Bari, valida per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026, programmata per mercoledì 29 ottobre.

La decisione arriva a seguito dell’odierna comunicazione del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l’incontro, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l.

La data di recupero della gara sarà resa nota dalla Lega nei prossimi giorni”.

Foto: sito Serie B