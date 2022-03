Serie B, rinviata Cosenza-Benevento per casi Covid nel gruppo squadra dei sanniti

La Lega Serie B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società Benevento Calcio, preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Dipartimento di Prevenzione e tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto della LNPB, dispone, a parziale modifica del predetto C.U. LNPB n. 115 del 29 gennaio 2022, il rinvio della gara COSENZA – BENEVENTO, valida per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 6 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.