Serie B, rinviata a data da destinarsi Catanzaro-Modena

16/03/2026 | 17:30:30

Catanzaro-Modena è stata rinviata a data da destinarsi. La gara valida per la 31ª giornata, in programma domani alle 20.00, è stata rinviata a causa dell’allerta meteo che ha portato il Sindaco di Catnazaro a chiudere tutti gli impianti sportivi.

Di seguito la nota: “Il Sindaco di Catanzaro, con apposita ordinanza N. 32 del 1603/2026, preso atto del bollettino MAU – Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione Civile Regionale n. 94 del 16.03.2026 che prevede il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche sul territorio comunale, caratterizzate da precipitazioni intense e fenomeni temporaleschi, anche per la giornata del 17/03/2026, ha disposto “la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici di ogni ordine e categoria, ivi inclusi quelli affidati in concessione o gestione a terzi, presenti sul territorio comunale per la giornata del 17 marzo 2026”. In virtù di tale ordinanza la Lega Serie B ha decretato il rinvio della partita Catanzaro-Modena a data da destinarsi”.

Foto: logo Serie B