Serie B, rinnovata la partnership con BKT anche per il triennio 2021/2024

Con una nota ufficiale la Lega di Serie B ha comunicato il rinnovo della sponsorizzazione di BKT, main sponsor del campionato cadetto, anche per il triennio 2021/2024.

“BKT ancora Title Sponsor della Serie B italiana di calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il prossimo triennio sportivo 2021-2024, a dimostrazione del valore delle sponsorizzazioni a lungo termine. La Lega Serie B riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c’è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose. È inoltre un segnale dell’interesse che riscuote in ambito internazionale il campionato di Serie BKT”.

Foto: Logo Serie B