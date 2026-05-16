Serie B, rimonta Monza a Castellammare: finisce 2-2 la gara con la Juve Stabia

16/05/2026 | 22:07:52

Palpitante semifinale di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. Finisce 2-2 al Romeo Menti una gara che ha visto la vespe condurre 2-0 a 20 minuti dalla fine.

Mosti lancia la compagine campana al 57′. Arriva il 2-o al 68′ con Okoro.

Il Monza reagisce con veemenza e trova il gol che riapre i giochi con Carboni al 77′. All’89’, Delli Carri trova il clamoroso 2-2. Un pareggio che sorride al Monza perché può pareggiare al Brianteo al ritorno per andare in finale. Juve Stabia vicina a una grande impresa, ora dovrà vincere entro i 90 minuti per andare in finale (un po’ come accaduto a Modena).

Foto: facebook Serie B