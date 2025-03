Serie B, rimonta Cremonese: è 2-2 con il Cittadella

Finisce la sfida tra Cremonese e Cittadella in Serie B.

Termina 2-2 la sfida dello Zini, con il Cittadella avanti 2-0 fino a mezz’ora dalla fine. Ospiti avanti al 38′ con Okwonkwo. Raddoppio con Rabbi al 46′. La Cremonese sembra stordita, ma reagisce. In 3 minuti, Valoti e Pickel impattano la gara e nel quarto d’ora finale è assedio per prendersi i 3 punti. Ma il Cittadella regge. Finisce 2-2. In classifica, la Cremonese approfitta solo in parte del pareggio dello Spezia, e sale a 49. Sale a 34 il Cittadella.

Foto: logo Serie B