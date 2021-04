La sfida tra Empoli e ChievoVerona, in programma per domani alle ore 16 allo stadio Castellani, si giocherà regolarmente. Il ricorso presentato dal club scaligero è infatti stato rigettato e la sfida verrà disputata come da programma.

Il match era stato rinviato a causa del cluster Covid-19 emerso all’interno del club toscano ed era precedentemente prevista nel giorno di Pasquetta.