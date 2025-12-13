Serie B, ribaltone Cesena: da 0-2 a 3-2 contro il Mantova. Romagnoli terzi

13/12/2025 | 21:38:53

La gara delle 19.30 in Serie B consegna con forza e veemenza una concorrente per la promozione. Il Cesena batte 3-2 il Mantova al Manuzzi.

Un 3-2 clamoroso visto che il Mantova vinceva 2-0. Virgiliani avanti al 17′ con un rigore di Ruocco, il 2-0 al 25′ con Artioli. Al 42′ la rete di Shpendi che riapre le speranze per i bianconeri che nella ripresa si scatenano. Al 54′ un autogol di Castellini regala il 2-2 ai padroni di casa, al 77′ la rete di Frabotta per il 3-2. Cesena che vola a 30 punti, a -1 da Monza e Frosinone che sono in vetta.

Foto: logo Serie B