Si apre con il pareggio tra Brescia e Salernitana la venticinquesima giornata di Serie B. Gara che ha comunque regalato ben poche emozioni e ha visto anche un gol annullato alla formazione lombarda quasi in avvio di gara, per fuorigioco del marcatore, Besaggio. Un pareggio che non cambia sensibilmente la classifica, soprattutto per la formazione campana che rimane ancora nella zona rossa della stessa.

Foto: instagram Serie B