Serie B: respinto il ricorso del Trapani

Nulla da fare per il Trapani. Terminata l’udienza al Collegio di Garanzia del CONI, è arrivata adesso la decisione: rigettato il ricorso del Trapani Calcio che retrocede dunque in Serie C. Nessuna restituzione dei punti per il club siciliano, ai playout resta il Pescara che sfiderà il Perugià.

Questa la nota: “Rigettato il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva, confermando la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 88/2019-2020. Per l’effetto, condanna la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà.”

Foto: logo Trapani