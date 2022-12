Serie B, Reggina e Bari non si fanno male: termina 0-0 al Granillo

Termina 0-0 lo scontro diretto tra Reggina e Bari. Un’occasione persa per entrambe, un pareggio che non aiuta nessuno dei due club scesi in campo, ma che farà content il Frosinone. Prosegue la striscia positiva dei Galletti, mentre la formazione di Filippo Inzaghi conferma le difficoltà delle ultime giornate tra le mura amiche. Con questo risultato la Reggina resta a -3 dalla capolista Frosinone (che domani avrà l’occasione di allungare), il Bari conserva invece il terzo posto a -6 dal primo e a +3 dal Genoa (impegnato proprio con il Frosinone).

Foto: Instagram Reggina