Serie B, Ragusa risponde a Riviere: Cosenza-Spezia è 1-1. Espulso Ramos

Termina 1-1 l’anticipo del venerdì valido per la 14esima giornata di Serie B: Cosenza e Spezia si spartiscono la posta in palio. Primo tempo equilibrato, con i liguri che iniziano meglio, ma Gudjhonsen spreca un paio di occasioni. Gli uomini di Braglia ingranano piano piano e al 38′ passano in vantaggio con Riviere che insacca un perfetto assist di Baez. Al 63′ Ragusa pareggia in conti finalizzando al meglio una bella azione corale. Pochi minuti dopo lo Spezia resta in 10 uomini per l’espulsione di Ramos. Il Cosenza prova a sfruttare la superiorità numerica, ma senza trovare il bersaglio grosso.

Venerdì ore 21

Cosenza-Spezia 1-1 (Riviere – Ragusa)

Sabato ore 15

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Venezia-Benevento

Sabato ore 18

Salernitana-Ascoli

Domenica ore 15

Trapani-Chievo

Virtus Entella-Juve Stabia

Domenica ore 21

Perugia-Pescara

Lunedì ore 21

Pisa-Pordenone