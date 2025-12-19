TOP NEWS
Serie B, prosegue la 17esima giornata. Il programma di oggi

20/12/2025 | 00:05:21

Prosegue la 17esima giornata di Serie B, queste le partite in programma.

Sabato 20 dicembre 2025

  • Cesena – Juve Stabia (ore 15:00)

  • Frosinone – Spezia (ore 15:00)

  • Modena – Venezia (ore 15:00)

  • Monza – Carrarese (ore 15:00)

  • Padova – Sampdoria (ore 15:00)

  • Avellino – Palermo (ore 17:15)

  • Pescara – Reggiana (ore 19:30)

Domenica 21 dicembre 2025

  • Virtus Entella – Südtirol (ore 15:00)

  • Mantova – Empoli (ore 17:15)

Foto: sito Serie B