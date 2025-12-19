Serie B, prosegue la 17esima giornata. Il programma di oggi
Prosegue la 17esima giornata di Serie B, queste le partite in programma.
Sabato 20 dicembre 2025
Cesena – Juve Stabia (ore 15:00)
Frosinone – Spezia (ore 15:00)
Modena – Venezia (ore 15:00)
Monza – Carrarese (ore 15:00)
Padova – Sampdoria (ore 15:00)
Avellino – Palermo (ore 17:15)
Pescara – Reggiana (ore 19:30)
Domenica 21 dicembre 2025
Virtus Entella – Südtirol (ore 15:00)
Mantova – Empoli (ore 17:15)
