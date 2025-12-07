TOP NEWS
Serie B, prosegue la 15esima giornata. Il programma di oggi

08/12/2025 | 00:09:52

Queste le partite di oggi valevoli per la 15esima giornata di Serie B:

  • Modena – Catanzaro → 12:30 (8 dicembre 2025)

  • Avellino – Venezia → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Frosinone – Juve Stabia → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Mantova – Reggiana → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Monza – Südtirol → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Padova – Cesena → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Bari – Pescara → 17:15 (8 dicembre 2025)

  • Virtus Entella – Spezia → 19:30 (8 dicembre 2025)

Foto: sito Serie B