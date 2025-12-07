Serie B, prosegue la 15esima giornata. Il programma di oggi
08/12/2025 | 00:09:52
Queste le partite di oggi valevoli per la 15esima giornata di Serie B:
Modena – Catanzaro → 12:30 (8 dicembre 2025)
Avellino – Venezia → 15:00 (8 dicembre 2025)
Frosinone – Juve Stabia → 15:00 (8 dicembre 2025)
Mantova – Reggiana → 15:00 (8 dicembre 2025)
Monza – Südtirol → 15:00 (8 dicembre 2025)
Padova – Cesena → 15:00 (8 dicembre 2025)
Bari – Pescara → 17:15 (8 dicembre 2025)
Virtus Entella – Spezia → 19:30 (8 dicembre 2025)
