Serie B: primo acuto Cittadella, ancora a zero Trapani e Livorno. L’Entella vince nel finale

Sono terminate le quattro sfide delle 15:oo in Serie B. Prima vittoria in campionato per il Cittadella, che batte 2-0 il Trapani con le reti del duo offensivo Celar-Diaw. I siciliani sono fermi a zero punti in classifica come anche il Livorno, battuto per 2-0 dall’Ascoli con i gol di Gerbo e Ninkovic. A reti bianche finisce Perugia–Juve Stabia, mentre l’Entella vince nei minuti di recupero contro il Frosinone, prendendosi la vetta solitaria della classifica.

Venerdì 13 settembre

21:00 Pordenone-Spezia 1-0 (Barison)

Sabato 14 settembre

15:00 Ascoli-Livorno 2-0 (Gerbo, Ninkovic)

15:00 Cittadella-Trapani 2-0 (Celar, Diaw)

15:00 Entella-Frosinone 1-0 (Mancosu rig.)

15:00 Perugia-Juve Stabia 0-0

18:00 Venezia-Chievo

Domenica 15 settembre

15:00 Cosenza-Pescara

15:00 Crotone-Empoli

21:00 Pisa-Cremonese

Lunedì 16 settembre

21:00 Salernitana-Benevento

CLASSIFICA: Entella 9; Perugia 7; Ascoli, Salernitana, Pordenone 6; Empoli, Crotone, Benevento, Pisa 4; Spezia, Cremonese, Venezia, Pescara, Cittadella, Frosinone 3; Cosenza, Juve Stabia, Chievo 1; Livorno, Trapani 0.