Serie B: prima vittoria del Trapani, il Benevento si ferma. Pari anche tra Chievo e Pordenone

Nel pomeriggio odierno si sono disputate altre tre gare valide per la sesta giornata di Serie B. In trasferta sul campo dello Spezia, il Trapani trova la prima vittoria lasciando la Juve Stabia da sola in fondo alla classifica. Doppietta di Pettinari per il 4-2 finale. Pareggia invece il Benevento, che perde la possibilità di appaiarsi all’Empoli in vetta (in attesa dell’Ascoli) facendo 1-1 contro l’Entella. Con lo stesso risultato si chiude anche la sfida tra Chievo e Pordenone.

Venerdì 27 settembre 2019 ore 21.00

PESCARA – CROTONE 0-3 (Benali 2, Crociata)

Sabato 28 settembre 2019 ore 15.00

FROSINONE – COSENZA 1-1 (Ciano rig – Carretta)

JUVE STABIA – CITTADELLA 0-1 (Diaw)

VENEZIA – PISA 1-1 (aut. Pinato – Lisi)

ore 18.00 EMPOLI – PERUGIA 3-0 (Frattesi, Mancuso 2)

Domenica 29 settembre 2019 ore 15.00

BENEVENTO – V. ENTELLA 1-1 (Kragl – Sernicola)

CHIEVO – PORDENONE 1-1 (Segre – Strizzolo)

SPEZIA – TRAPANI 2-4 (Ragusa, Bartolomei – Nzola, Luperini, Pettinari 2)

ore 21.00 LIVORNO – SALERNITANA

Lunedì 30 settembre 2019 ore 21.00

CREMONESE – ASCOLI

CLASSIFICA: Empoli 14; Ascoli, Benevento 12; Crotone, Perugia, Virtus Entella 11; Salernitana 10; Cittadella, Pisa 9; Pordenone, Venezia 8; Pescara, Cremonese, Chievo Verona 7; Frosinone 5; Spezia, Livorno, Trapani 4; Cosenza 3; Juve Stabia 1.

Foto: twitter Lega Serie B