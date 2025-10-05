Serie B, prima gioia Samp: 4-1 al Pescara in rimonta
05/10/2025 | 19:26:07
Prima gioia per la Sampdoria in questo campionato di Serie B. Un successo per 4-1 contro il Pescara in rimonta. Gli abruzzesi vanno in vantaggio con Olivieri. In avvio di ripresa l’episodio che cambia la gara, con il calcio di rigore trasformato da Coda. Da lì la Sampdoria prende in mano la sfida. Al 63’ arriva il 2-1 di Pafundi, poi tre minuti più tardi segna Depaoli. In pieno recupero ecco il colpo del poker firmato da Ioannou. Con questo risultato i blucerchiati agganciano proprio il Delfino a quota cinque.
Foto: Samp