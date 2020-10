Serie B, prima gioia per il Monza. 4-4 tra Vicenza e Pisa. Blitz del Pordenone

Le gare del sabato della Serie B si sono concluse, aspettando l’esito del giudice sportivo per Salernitana-Reggiana che dovrebbe vedere il successo a tavolino per 3-0 dei campani e la gara tra Venezia e Empoli sospesa per nebbia, con la capolista sotto 2-0 in Laguna.

Vittoria del Monza in casa del Cittadella per 2-1 grazie a due rigori, prima vittoria in campionato dei brianzoli. Spettacolare 4-4 tra Vicenza e Pisa, blitz del Pordenone in casa dell’Ascoli, bene il Chievo sul Cosenza.

Questi tutti i risultati

Ore 14.00

Cittadella-Monza 1-2 (10′ rig. Boateng, 18′ rig. Gitkjaer, 27′ Ghiringelli)

Ore 16.00

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Entella 2-2

Chievo-Cosenza 1-0

Vicenza-Pisa 2-2

Venezia-Empoli sospesa per nebbia sul 2-o per il Venezia

Salernitana-Reggiana non disputata (si va verso il 3-0 per i campani a tavolin0).

Foto: Twitter Serie B