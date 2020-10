Serie B, posticipata alle ore 16 la gara tra Cosenza e Lecce

Dopo la nota del Lecce di qualche minuto fa, è arrivato il comunicato ufficiale anche da parte del Cosenza. Questo il comunicato del club calabrese: “In seguito ai casi di positività comunicati ieri dalla Società Unione Sportiva Lecce, così come previsto dal comunicato n. 29 della Lega B che regola i casi di positività e rinvio gare, l’orario d’inizio di Cosenza-Lecce viene posticipato su richiesta del club ospite per permettere di conoscere l’esito del nuovo ciclo di test/accertamenti a cui si è sottoposta la squadra. La partita si disputerà alle ore 16:00 di oggi, domenica 25 ottobre, e non più alle ore 15:00.”

Foto: sito ufficiale Cosenza