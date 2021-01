Serie B: Pordenone e Cittadella ok. Impresa Cosenza: rimonta a Monza da 0-2 a 2-2

Nei match della 28° giornata di Serie B, spicca la rimonta del Cosenza, che all’U Power Stadium di Monza, rimonta i padroni di casa da 2-0 a 2-2. Bene il Pordenone, che in casa trova la 3° vittoria di fila vincendo 2-0 contro il Venezia. Vittoria di misura per il Cittadella contro l’Ascoli, che si porta così al secondo posto. 1-0 anche per il Pisa, che vince contro il Brescia e porta a 8 i risultati utili consecutivi.

I RISULTATI:

CITTADELLA-ASCOLI 1-0 (80′ Tavarnelli)

MONZA-COSENZA 2-2 (8′ Barilla, 26′ Gytkjaer, 40′ aut. Paletta, 67′ Tremolada)

PISA-BRESCIA 1-0 (21′ Lisi)

PORDENONE-VENEZIA 2-0 (34′ Diaw su rig., 76′ Ciurria)

Foto: logo Serie B