Serie B, poker di Venezia e Sudtirol, vince il Monza. L’Entella batte il Modena, pari tra Padova e Spezia
03/03/2026 | 22:05:42
Vince il Venezia che rifila un poker all’Avellino, quattro reti anche del Sudtirol alla Reggiana, vince il Monza. I risultati della serata di Serie B:
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio