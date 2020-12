Serie B: poker di Mancuso per il blitz Empoli. Tripletta di Bajic per il pari dell’Ascoli. Cade la Salernitana

Una giornata, l’undicesima di Serie B, caratterizzata dalle marcature multiple. Spiccano i quattro gol in quindici minuti di Mancuso dell’Empoli, corsaro a Chiavari contro l’Entella (5-2 per i toscani) e la tripletta di Bajic dell’Ascoli, che esce dallo Zini di Cremona con un pari (3-3 e primo punto per Delio Rossi sulla panchina bianconera). Cade la capolista Salernitana sul campo del Brescia (1-3) del nuovo allenatore Davide Dionigi. Il Lecce viene ripreso nel finale dal Frosinone con un gol di Novakovich (2-2): i salentini vengono così scavalcati dall’Empoli al secondo posto. La Reggiana espugna Cosenza con un gol dell’ex Varone (1-0). Il Pisa sconfigge il Pordenone grazie a una rete di Palombi.

Foto: canali ufficiali Empoli