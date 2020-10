Serie B, poker della Salernitana contro il Pisa. 3-3 tra Pordenone e Spal

Poker della Salernitana contro il Pisa, 4-1 per i campani che regalano un bel spettacolo in questo sabato di Serie B. Altro 1-1 del Cosenza in casa contro il Cittadella, pari anche (0-0) tra Cremonese e Venezia. 3-3 invece tra Pordenone e Spal in un pari pirotecnico, vince invece il Chievo Verona 1-0 contro la Reggiana

Cosenza-Cittadella 1-1

Cremonese-Venezia 0-0

Pordenone-Spal 3-3

Reggiana-ChievoVerona 0-1

Salernitana-Pisa 4-1

Ore 15

Virtus Entella-Reggina

Ore 16

Pescara-Empoli

Ore 18

Frosinone-Ascoli

Foto: twitter Pisa