Serie B, poker del Modena sulla Ternana, l’Ascoli espugna Palermo (tripletta Gondo), la Spal batte il Cagliari

Si sono giocate 3 gare della 3a giornata di Serie B. Poker del Modena sulla Ternana: 4-1 il risultato finale propiziato dai gol di Diaw su rigore, l’autogol di Capuano, Falcinelli e Tremolada. Di Favilli il gol del momentaneo 2-1, con un gol annullato alla Ternana, che avrebbe portato al 2-2. Ko interno per il Palermo contro l’Ascoli, che si è imposto per 3-2 al Barbera. Decisiva per i marchigiani la tripletta di Gondo, mentre al Palermo non sono bastati i gol di Brunori e Segre. Infine la SPAL vittoriosa di misura contro il Cagliari. A firmare la vittoria è la rete di La Mantia nel primo tempo.

Foto: Logo Serie B