Serie B, poker del Lecce a Reggio Emilia: Coda (doppietta), Majer e Stepinski

Il Lecce domina la gara in lungo e in largo al Mapei Stadium contro la Reggiana: 4-0 per i giallorossi in trasferta con le firme di Coda (doppietta), Majer e Stepinski (rigore). Accade quasi tutto nella prima mezz’ora, con i pugliesi che si trovano avanti di tre reti al 32′. Ora la squadra allenata da Corini è al quinto posto a 43 punti, la Reggiana resta ancorata in zone pericolose a quota 28.

Foto: Logo Serie B