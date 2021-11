Serie B, poker del Frosinone a Benevento

Nel posticipo di questo sabato di Serie B il Frosinone ha travolto il Benevento 4-1 al Vigorito. Protagonista della gara il croato Karlo Lulic autore di una doppietta. Le altre due reti portano le firme di Charpentier e Cicerelli. Nel finale di gara a nulla è servito per i padroni di casa il gol di Di Serio. La squadra di Grosso con questo successo vola a 21 punti in classifica, occupando temporaneamente il quarto posto in classifica in attesa del Lecce. Per il Benevento si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva.

FOTO: Twitter Frosinone