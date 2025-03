Serie B, Pohjanpalo risponde a Coda: parità tra Sampdoria (in dieci) e Palermo

Parità a Marassi tra Sampdoria e Palermo: 1-1. Subito emozioni a Genova con la rete in avvio di gara – circa quaranta secondi dal fischio iniziale – di Coda che porta avanti i blucerchiati. La risposta dei rosanero, però, non tarda ad arrivare e, al 40′, Pohjanpalo riporta il punteggio in parità. Nella ripresa la Sampdoria rimane anche in dieci uomini per l’espulsione di Akinsanmiro, ma gli uomini di Dionisi non riescono ad approfittare della superiorità numerica.

Foto: instagram Serie B