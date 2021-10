Serie B: Pisa, primo stop a Crotone. Vincono Reggina e Ternana. Rastelli sempre più nei guai

Si sono concluse le gare delle 14.00 dell’ottava giornata in Serie B.

Arriva la prima sconfitta per il Pisa capolista. I toscani si sono arresi 2-1 al Crotone, alla prima vittoria stagionale. Di Mulattieri e Zanellato i gol per i padroni di casa, inutile la rete di Tourè per i toscani, che hanno sbagliato anche un calcio di rigore con De Vitis.

Vince la Reggina che espugna Vicenza per 1-0 con un gol di Galabinov alla mezz’ora. Pareggio per 1-1 tra Ascoli e Lecce. Infine, tris della Ternana che vince 3-0 in casa del Pordenone. Sempre più in bilico la posizione di Massimo Rastelli: subentrato a Paci, dopo due giornate, quella contro la Ternana è stata la quinta sconfitta in 6 partite. Ovviamente la posizione di Rastelli, che era stato confermato prima della sosta, malgrado il ko con il Vicenza, resta a rischio.

In classifica, in attesa delle altre gare, il Pisa resta al comando con 19 punti, poi Lecce e Cremonese 15. In coda, il Pordenone è a 1, poi Vicenza che resta a 3.

Questi i risultati:

Ascoli-Lecce 1-1

Crotone-Pisa 2-1

Vicenza-Reggina 0-1

Pordenone-Ternana 0-3

Foto: Logo Serie B