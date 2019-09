Serie B: Pescara, poker al Pordenone. Il Pisa passa in casa della Juve Stabia

Sono terminate altre due gare valide per la seconda giornata di Serie B. Il Pisa ha battuto in trasferta la Juve Stabia per 2-0: decisivi i gol di Gucher al 32′ del primo tempo e di Marconi al 25′ della ripresa. Un super Pescara piega il Pordenone per 4-2: abruzzesi in vantaggio al 3′ con Galano su rigore, ma i friulani hanno pareggio con Gavazzi all’11’. Il tempo si è chiuso con il vantaggio degli ospiti allenati da Tesser, in gol con Lucas Chiaretti al 47′ su rigore. Nella ripresa i biancoazzurri di Zauri hanno prima pareggiato con Galano al 5′, poi sono passati in vantaggio con Tumminello e nel finale Chiaretti ha chiuso i giochi.

Venerdì 30 agosto 2019

Chievo-Empoli 1-1 (Djordjevic – Dezi)

Sabato 31 agosto 2019

Benevento-Cittadella 4-1 (autogol di Ghiringhelli, Maggio, Insigne, Coda – Diaw)

Spezia-Crotone 1-2 (Ricci – Simy 2)

Cosenza-Salernitana 0-1 (Firenze)

Cremonese-Entella 0-1 (Schenetti)

Livorno-Perugia 0-1 (Iemmello)

Trapani-Venezia 0-1 (Bocalon)

Domenica 1 settembre 2019

Juve Stabia-Pisa 0-2 (Gucher, Marconi)

Pescara-Pordenone 4-2 (Galano 2, Tumminello, Palmiero – Gavazzi, Chiaretti)

Frosinone-Ascoli (ore 21.00)