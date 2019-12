Serie B: Pescara e Chievo non si fanno male, all’Adriatico è 0-0

Si è concluso sullo 0-0 l’anticipo delle 12.30 valido per la 19esima giornata di Serie B. Pescara e Chievo si sono spartite la posta in palio al termine di una sfida con poche emozioni e zero reti allo Stadio Adriatico. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a 26 punti in classifica. A seguire il programma completo con gli incontri e la classifica aggiornata.

12:30 Pescara-Chievo 0-0

15:00 Cittadella-Entella

15:00 Crotone-Trapani

15:00 Juve Stabia-Cosenza

15:00 Perugia-Venezia

15:00 Pisa-Frosinone

15:00 Pordenone-Cremonese

15:00 Spezia-Salernitana

18:00 Benevento-Ascoli

21:00 Empoli-Livorno

CLASSIFICA: Benevento 43; Pordenone 31; Cittadella 29; Crotone 28; Perugia, Ascoli 27; Frosinone, Salernitana, Entella, Pescara, Chievo 26; Pisa 23; Empoli 22; Spezia, Cremonese, Juve Stabia 21; Cosenza 20; Venezia 19; Trapani 15; Livorno 11.