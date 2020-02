Serie B: Pescara-Cosenza 2-1, decide Bocic all’ultimo respiro

Beffa per il Cosenza nel posticipo della 22esima giornata di Serie B. Succede di tutto all’Adriatico, dove i padroni di casa vincono in rimonta grazie a un gol all’ultimo respiro dopo quattro espulsioni, un rigore sbagliato, due legni per i calabresi. Il Pescara ribalta l’iniziale vantaggio ospite firmato Asencio e condanna il club calabrese alla sconfitta (2-1), decisiva la rete al 95′ di Bocic dopo il momentaneo pari di Zappa.

Venerdì 31 gennaio

21:00 Cremonese-Pisa 3-4 (Deli, Palombi, Piccolo – Minesso, Masucci, Birindelli, Pisano)

Sabato 1 febbraio

15:00 Frosinone-Entella 1-0 (Dionisi)

15:00 Livorno-Ascoli 0-3 (Trotta 2, Morosini)

15:00 Spezia-Pordenone 1-0 (Ricci)

15:00 Trapani-Cittadella 0-3 (Proia, Diaw, Pavan)

18:00 Empoli-Crotone 3-1 (Tutino, Mancuso, Henderson – Crociata)

Domenica 2 febbraio

15:00 Chievo-Venezia 0-1 (Capello)

15:00 Juve Stabia-Perugia 1-2 (Canotto – Iemmello 2)

21:00 Benevento-Salernitana 1-1 (Sau – Djuric)

Lunedì 3 febbraio

21:00 Pescara-Cosenza 2-1 (Zappa, Bocic – Asencio)

Classifica: Benevento 51; Pordenone 35; Crotone 34, Frosinone 34; Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33; Pescara 32; Spezia 31, Entella 31; Chievo 30, Ascoli 30; Pisa 29; Juve Stabia 28; Venezia 27, Empoli 27; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 13.

