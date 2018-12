Serie B, Pescara-Carpi 2-0: vittoria e aggancio al primo posto per il Delfino

L’anticipo della 15esima giornata di Serie B, Pescara-Carpi, si è concluso con la vittoria del Delfino che torna al successo dopo tre gare. Partita decisa nella ripresa dall’autogol di Mbaye e dalla rete di Mancuso, entrambi nel secondo tempo. Vittoria importantissima per gli abruzzesi di Pillon che, con questi 3 punti, raggiungono momentaneamente il Palermo al primo posto in classifica. Ko pesante per gli uomini di Castori che restano in piena zona retrocessione, in terzultima posizione.

Classifica: Palermo, Pescara 26; Lecce 25; Cittadella 23; Benevento, Brescia 21; Perugia, Salernitana 20; Verona, Ascoli 19; Cremonese 18; Spezia 17; Venezia 16; Cosenza 14; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Foggia* 9; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter Lega B