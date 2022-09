Serie B: Perugia-Ascoli, i convocati di Bucchi per la gara

In attesa del fischio d’inizio, ecco i convocati di Bucchi per la gara che vedrà l’Ascoli scendere in campo contro il Perugia:

PORTIERI: Baumann, Bolletta, Guarna

DIFENSORI: Adjapong, Bellusci, Botteghin, Donati, Falasco, Giordano, Quaranta, Salvi

CENTROCAMPISTI: Buchel, Collocolo, Eramo, Fontana, Giovane

ATTACCANTI: Bidaoui, Dionisi, Falzerano, Gondo, Lungoyi, Mendes

Foto: Ascoli Logo