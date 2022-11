Serie B: per la 14esima giornata si userà un pallone rosso per lottare contro la violenza sulle donne

Mediante un comunicato ufficiale, la Serie B ha dichiarato che la 14esima giornata si giocherà con un pallone di colore rosso, il quale simboleggia la vicinanza alle donne per quanto riguarda la violenza su quest’ultime. Il pallone sarà realizzato dal brand italiano Kappa, ad informarci è Alessandro Boglione, vice presidente BasicNet: “Per il secondo anno consecutivo, con fortissima convinzione, il Gruppo BasicNet partecipa a questa campagna di sensibilizza-zione scendendo in campo con Kappa in prima linea contro uno dei crimini più intollerabili di una società moderna”

Foto: Twitter Serie B