Serie B, penultima giornata. Oggi potrebbero arrivare altri verdetti

Si gioca la penultima giornata del campionato di Serie B. Mancano 180 minuti alla fine del torneo, che ha decretato già le due promosse direttamente in Serie A, ovvero Frosinone e Genoa. Le due squadre però sono ancora alla ricerca della vittoria del campionato. Frosinone avanti di 4 punti e alle 16.15 si sfideranno nello scontro diretto. Basta un pareggio ai ciociari per blindare il primo posto, il Genoa deve vincere e poi provare il sorpasso all’ultima giornata.

Alle 14 tutte le altre gare. Oggi potrebbe arrivare il verdetto di almeno due retrocessioni. Poche chance per il Benevento, che però può ancora sperare. I sanniti sono condannati a vincere le due gare finali e sperare che il Brescia le perda entrambe per provare a salvarsi. Il Benevento ospita il Modena, il Brescia il Pisa. Rischia anche la SPAL, che che se non batte il Parma, in piena lotta playoff, è aritmetcamente retrocessa.

Venezia-Perugia è imortante per gli umbri, anche loro in piena zona playout e retrocessione, ma anche per i lagunari che possono ancora strappare un pass per i playoff . Un ko potrebbe essere quazsi fatale. Importanti anche Ascoli-Cosenza e Sudtirol-Cittadella. Quest’ultima gara è fondamentale anche per la griglia playoff, con il Sudtirol quarto, che insegue il Bari al terzo posto. Bari che vincendo in casa con la Reggina avrebbe la certezza matematica del terzo gradino del podio e quindi miglior posizione in classifica nella post season.

Bello scontro diretto, il derny isolano, tra Cagliari e Palermo, in piena zona playoff.

Foto: logo Serie B