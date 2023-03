Serie B, parità a reti inviolate tra Bari e Frosinone. I Galletti agganciano il Genoa al secondo posto

Nella cornice importante del San Nicola, Bari e Frosinone non vanno oltre lo 0-0. Una partita bloccata, dove è prevalso l’agonismo allo spettacolo. A riprova della difficoltà del match i sei ammoniti complessivi, 4 per il Bari con Di Cesare che sarà squalificato per il prossimo turno, e 2 per il Frosinone. Dunque, un punto a testa che non modifica le distanze tra le due compagini in classifica. Gli uomini di Grosso rimangono in vetta a +12. I Galletti, invece, agganciano il Genoa al secondo posto.

Foto: Instagram Bari