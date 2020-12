Serie B: pari tra Salernitana e Lecce. Manita Monza con due gioielli di Boateng. Blitz Cosenza

Si è concluso il dodicesimo turno di Serie B 2020-21, nel turno infrasettimanale il big match era Salernitana-Lecce, all’Arechi finisce 1-1 con le reti di Capezzi e del solito Mancosu su rigore.

Pokerissimo del Monza che stende l’Entella per 5-0, doppiette per Boateng e Sampirisi, a segno anche Dany Mota. Blitz del Crotone che passa per 3-0 ad Ascoli e conquista tre punti importanti in ottica salvezza.

Ecco tutti i risultati delle 21:

Ascoli-Cosenza 0-3

Cittadella-Vicenza 3-0

Empoli-Cremonese 1-0

Monza-Virtus Entella 5-0

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1

Salernitana-Lecce 1-1

SPAL-ChievoVerona 0-0

CLASSIFICA:

Empoli 25

Salernitana 24

Frosinone 23

SPAL 22

Lecce 21

Venezia 21

Cittadella 20

Monza 20

ChievoVerona 18

Reggiana 14

Brescia 14

Pordenone 14

Pisa 14

Vicenza 12

Cosenza 12

Reggina 10

Cremonese 9

Pescara 8

Ascoli 6

Virtus Entella 5

Foto: Twitter ufficiale Monza