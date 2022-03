Serie B: pari tra Lecce e Brescia, il Perugia vince in extremis, bene la Ternana

Si sono concluse le prime tre gare delle 14 della 29a giornata di Serie A.

Finisce 1-1 il big match per le prime posizioni tra Lecce e Brescia.

Vantaggio salentino con Stefezza al 19′, il pareggio alla mezz’ora con Bisoli, che ribadisce in rete un rigore di Pajac.

Vince il Perugia, al 93′, a Reggio Calabria. Decisiva una rete di Burrai. Colpaccio in chiave playoff per gli umbri. Infine la Ternana ha vinto 2-0 con il Cosenza.

In classifica, il Lecce resta al comando con 54 punti, la Cremonese segue a 53, ma deve giocare ancora, il Brescia a 52. Balzo del Perugia che si porta a 45, in zona playoff. In coda, Cosenza in difficoltà, a 23 punti, la Reggina vede allontanarsi i playoff.

Questi i risultati:

Lecce-Brescia 1-1

Reggina-Perugia 0-1

Ternana-Cosenza 2-0

