Serie B, pari Sassuolo. Spettacolare Spezia-Pisa (3-2)

Due gare alle 15 in Serie B riguardanti l’alta classifica. Frena il Sassuolo che pareggia 1-1 con il Bari. Meravigliosa Spezia-Pisa che finisce 3-2 per i padroni di casa, tra sorpassi e colpi di scena. Pisa che va due volte in vantaggio, la prima con l’autorete di Wisniewski e la seconda col sigillo di Meister, ma che si fa riprendere dalle reti dei fratelli Esposito (una a testa), prima del gol decisivo dello stesso Wisniewski. In classifica, Sassuolo primo a 66, Pisa 57 e Spezia che torna a 54.

Questi i risultati:

Sassuolo-Bari 1-1

38′ Lasagna (B), 82′ Volpato (S)

Spezia-Pisa 3-2

37′ aut Wisniewski, 45′ S. Esposito (S), 47′ Mesiter (P), 60′ P. Esposito (S), 65′ Wisniewski (S)

Foto: logo Serie B