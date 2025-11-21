Serie B, pari ed emozioni tra Catanzaro e Pescara. Finisce 3-3

21/11/2025 | 22:32:34

Si apre la 13a giornata di Serie B con una scoppiettante gara tra Catanzaro e Pescara. Pareggio per 3-3 al Ceravolo. Al 10′, Di Nardo porta in vantaggio il Pescara. Bella palla di Tonin, Di Nardo insacca il vantaggio abruzzese. Pareggia il Catanzaro al 27′ con Brighenti. Ospiti che non demordono e tornano in vantaggio al 37′ con Corazza. A inizio ripresa immediata la rete del pareggio del Catanzaro. È Pittarello a impattare il 2-2. Gara davvero vivace al Ceravolo. Gara che va avanti colpo su colpo. Al minuto 82 la ribalta il Catanzaro. È buso a trovare la rete del 3-2. Ma non è finita. Al 93′ il Pescara trova il 3-3 ancora con Corazza al 93′. Il Catanzaro sale a 16, il Pescara a 9.

Foto: logo Serie B