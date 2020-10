Serie B, pari e spettacolo tra Cosenza e Lecce: al San Vito è 1-1

Un pari spettacolo tra Cosenza e Lecce in Serie B. Il posticipo delle ore 16 finisce con un “semplice” 1-1 nonostante le grandissime occasioni da una parte e dall’altra. Il vantaggio del Lecce arriva al 12′ con Coda che approfitta di un errore di Idda e porta in vantaggio i salentini. Al 23′ è sempre Coda a rendersi protagonista, L’attaccante ha sui piedi il pallone del raddoppio per un calcio di rigore. Falcone intuisce e respinge la conclusione. Nella ripresa un botta e risposta in campo prima del pareggio di Gliozzi al 56′ che rimette tutto in parità. Un punto prezioso per i calabresi che tallonano i playoff nonostante i cinque pareggi nelle prime cinque gare.

Foto:sito Cosenza